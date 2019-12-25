Секс приравнивается к физическим нагрузкам.

Минздрав Саратовской области рекомендовал не заниматься сексом после вакцинации. Такое заявление на оперативном заседании сделал заместитель министра здравоохранения по региону Денис Грайфер. Чиновник подчеркнул, что интимная близость связана с повышенными физическими нагрузками, которые также запрещены после прививки. Таким образом специалист ответил на вопрос о том, можно ли заниматься сексом в первые дни после укола, если спорт противопоказан на этот период.

Это в принципе всем известно, то, что секс - это очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации. Денис Грайфер, замглавы Минздрава региона

Напомним, что генеральный директор центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил журналистам, что физические нагрузки при вакцинации от ковида не противопоказаны, но при этом не следует доводить свой организм до состояния изнеможения. Из-за этого человек теряет глюкозу, которая необходима для размножения клеток.

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Фото: Минздрав России