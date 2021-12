Эволюция подготовила людей к активным физнагрузкам даже в пожилом возрасте

Физическая активность в преклонном возрасте позволяет уменьшить высокое кровяное давление.

Биологи из США поставили под сомнение известное мнение, что человек с возрастом люди по естественным причинам "замедляются", то есть становятся менее активными физически. По словам специалистов, эволюция предполагает, что с увеличением физической активности продолжительность жизни людей будет увеличиваться. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Отмечается, что физическая активность в пожилом возрасте помогает уменьшить высокое кровяное давление, а также уменьшить воспаление и даже снизить угрозу появления новых болезней.

