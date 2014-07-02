В Греции нашли руины древнего города, который описывал Гомер в "Илиаде"

Город был построен примерно в III — II веке до н.э.

Недалеко от порта Агиокампос в Греции археологи нашли руины древнего города, который предположительно описывал поэт-сказитель Гомер в "Илиаде". Статья была опубликована в журнале Heritage Daily.

Археологи нашли строения эллинистического периода, возведенные из алебастра и местного камня. Предполагается, что построен город был в III — II веке до н.э. Специалисты обнаружили среди архитектурных элементов антаблемент. Это горизонтальное перекрытие над колоннадой, пять капителей в дорическом стиле, мраморная ножка скамейки, две сделанные из мрамора головы детей, основание статуи и части колонн.

Особенно заинтересовала ученых плитка с надписью "MELIVOIAS". Связывают эту надпись с древним городом Мелибойей. Дело в том, что Гомер во Второй Песне "Илиады" упоминал этот город.

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