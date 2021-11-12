Обнаружены доказательства того, что каракатицы машут друг другу в знак приветствия

Софи Коэн-Боденес и Питер Нери, нейробиологи из Высшей нормальной школы во Франции, сообщают о возможных доказательствах того, что каракатицы общаются, размахивая "руками" друг перед другом. Их статья опубликована на сервере препринтов bioRxiv. Предыдущие исследования показали, что каракатицы могут менять цвет кожи по своему желанию и используют эту способность как средство коммуникации. Также было замечено, что каракатицы определённым образом двигают своими щупальцами, когда сталкиваются с другими самцами. У них восемь щупалец с присосками, а также пара щупалец, расположенных близко ко рту. В этом новом исследовании учёные подробнее изучили то, как каракатицы двигают своими щупальцами, возможно, для общения с другими представителями своего вида.

Ученые поместили несколько особей в аквариум в своей лаборатории, чтобы наблюдать за тем, как они взаимодействуют друг с другом. Они также сняли на видео несколько особей, когда те двигали щупальцами, и воспроизвели запись для каракатиц, чтобы посмотреть, как они отреагируют. Они обнаружили четыре последовательных паттерна движения: вверх, в сторону, вбок и вверх. Они также выяснили, что каракатицы реагировали, махая в ответ, когда видели, как каракатицы на видео машут любым из четырёх способов. Когда исследователи воспроизводили видео в перевёрнутом виде, такие реакции были значительно менее выраженными. Движения, которые использует каракатица, генерируют вибрационные волны, которые также могут позволять каракатицам передавать сообщения, когда они не видят друг друга.

Затем специалисты записали несколько вибрационных волн с помощью гидрофона и создали собственные волны, воспроизводя записанные ими волны в случайном или обратном порядке. Они обнаружили, что каракатица реагировала только на волны, созданные с помощью оригинальных записей. Это указывает на то, что порядок может влиять на значение волн. Исследователи предполагают, что для окончательного подтверждения того, что каракатицы передают какие-то сообщения с помощью своих движений, потребуется дополнительная работа. Они также считают, что приложение для машинного обучения может помочь расшифровать эти сообщения и выяснить, какие именно сообщения передаются.

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Фото и видео: Biorxiv (2025). DOI: 10.1101/2025.04.13.648584