"Таинственная популяция" предков человека улучшила работу мозга

Новая генетическая модель предполагает, что предки современных людей произошли от двух отдельных популяций, которые разделились и воссоединились в ходе нашей эволюционной истории.

Согласно новой генетической модели, предки всех современных людей отделились от загадочной популяции 1,5 миллиона лет назад, а затем воссоединились с ней 300 000 лет назад. Неизвестная популяция внесла 20% нашей ДНК и, возможно, улучшила работу мозга человека.

Тот факт, что мы можем реконструировать события, произошедшие сотни тысяч или миллионы лет назад, просто взглянув на ДНК сегодня, поражает, и это говорит нам о том, что наша история гораздо богаче и сложнее, чем мы себе представляли. Эйлвин Скалли, генетик из Кембриджского университета

В научном исследовании, опубликованном 18 марта в журнале Nature Genetics, учёные представили новый метод моделирования геномных данных под названием "cobraa", который позволил им проследить эволюцию современных людей (Homo sapiens). рименив свой новый метод к данным о ДНК современных людей, опубликованным в рамках проекта "1000 геномов" и проекта "Разнообразие генома человека", ученые обнаружили, что около 1,5 миллиона лет назад разделились две основные группы предков, которые они назвали "популяция А" и "популяция Б".

Сразу после этого разделения популяция A пережила "бутылочное горлышко", когда численность популяции резко сократилась и, вероятно, она потеряла значительную часть генетического разнообразия. Но со временем популяция A выросла, и от неё отделились неандертальцы и денисовцы. Затем, около 300 000 лет назад, популяция A смешалась с популяцией B, как выяснили исследователи. Их генетический анализ показывает, что 80% генома всех современных людей происходит от популяции A, а 20 процентов — от популяции B.

Некоторые гены из популяции B, "в частности, связанные с функциями мозга и нейронной обработкой информации, возможно, сыграли решающую роль в эволюции человека. Снижал способность людей иметь детей.... сложная структура, и участки вне генов всё равно могут выполнять важные функции. соавтор Тревора Казинса, аспирант-генетик из Кембриджского университета

Новая модель предполагает, что около 300 000 лет назад популяция A, которая в конечном итоге дала начало человечеству, имела "глубокую структуру". Это означает, что она сформировалась из "двух или более генетически различных популяций, которые смешивались друг с другом, по словам Казинса.

Однако неясно, кем были эти популяции. В исследовании учёные отметили, что "различные популяции Homo erectus и Homo heidelbergensis, которые являются потенциальными кандидатами на роль линий A и B, существовали как в Африке, так и в других местах в соответствующий период." Но "генетическая модель не может указать, какие окаменелости следует отнести к популяции A или B", — сказал Казинс. "Мы можем только предполагать". Джон Хокс, биологический антрополог из Университета Висконсин-Мэдисон, который не участвовал в исследовании, рассказал журналу Live Science по электронной почте о том, что нкоторые эксперты используют термин "призрачные популяции", говоря о группах, которые отделились от других, а затем воссоединились с ними в результате скрещивания, что привело к обмену генами.

Что интересно в этой статье, так это то, что модель представляет собой глубокую африканскую структуру, которая присуща всем, кто живёт сегодня. Это не "призрачные популяции", которые влияют на одну конкретную группу, а один большой призрак, который слился с африканской исходной популяцией всех современных людей. Джон Хокс, биологический антрополог из Университета Висконсин-Мэдисон

Однако, по словам Хокса, одним из недостатков новой модели является то, что она основана на проекте "1000 геномов", в котором недостаточно представлены африканские популяции. Он полагает, что речь скореевсего идет о доказательстве принципа, чем о реальном руководство по тому, что делали древние люди.

Происхождение современного человека — давний вопрос в палеоантропологии, и усовершенствования в области анализа ДНК и генома за последние два десятилетия позволили по-новому взглянуть на проблему и поставили новые вопросы. В официальном заявлении Каназиса говорится, что идея о том, что виды эволюционируют в чистых, обособленных линиях, слишком упрощена. А смешение видов и генетический обмен, вероятно, неоднократно играли важную роль в появлении новых видов по всему животному миру.

В каменном веке люди приплыли в Северную Африку из Европы на лодках.

Фото: pxhere.com; Nature Genetics