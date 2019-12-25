В каменном веке люди приплыли в Северную Африку из Европы на лодках

ДНК, извлечённая из археологических останков древних людей, живших на территории современного Туниса и северо-восточного Алжира, показывает, что европейские охотники-собиратели могли посещать Северную Африку на лодках около 8500 лет назад.

Согласно новому исследованию, древние охотники-собиратели из Европы могли пересечь Средиземное море и попасть в Северную Африку около 8500 лет назад. В статье, опубликованной 12 марта в журнале Nature, древняя ДНК, извлечённая из останков людей каменного века из региона Восточный Магриб, который охватывает Тунис и северо-восток Алжира, показала, что они могли быть частично потомками европейских охотников-собирателей.

Ученые установили, что около шести процентов ДНК одного из древних людей, найденных в Тунисе в местечке Джебба, имеет европейское происхождение. Эти результаты представляют собой первое чёткое генетическое свидетельство контактов между ранними европейскими и североафриканскими популяциями, указывающее на то, что европейские охотники-собиратели каменного века и жители Северной Африки, возможно, взаимодействовали больше, чем мы изначально предполагали.

Несколько десятилетий назад некоторые биологические антропологи предположили, что охотники-собиратели из Европы и Северной Африки контактировали друг с другом, основываясь на морфологическом анализе черт скелета. соавтор исследования Рон Пинхаси, эволюционный антрополог из Венского университета

Эксперт указал, что в то время эта теория казалась слишком спекулятивной. Однако 30 лет спустя наши новые геномные данные подтвердили эти ранние гипотезы. Каменный век начался с использования каменных орудий около 3 миллионов лет назад (до появления современных людей) и закончился около 5000 лет назад в некоторых частях Северной Африки и Европы с появлением металлических орудий и ранних цивилизаций. В каменном веке люди в Европе и Северной Африке в основном жили как охотники-собиратели, постепенно переходя к земледелию и более сложным обществам в эпоху неолита, или нового каменного века, которая длилась примерно с 10 000 по 2000 год до н. э. До сих пор археологи мало что знали о переходе к земледелию в Северной Африке. Большая часть геномных данных была получена в местах на крайнем западе Магриба (современное Марокко).

В Северной Африке не было ничего особенного. Это была огромная дыра. соавтор исследования Дэвид Райх, популяционный генетик из Гарвардской медицинской школы, в интервью для издания Nature News

Предыдущие исследования, проведённые в западном Магрибе, показали, что у людей в этом регионе высокий уровень генетической предрасположенности к европейскому фермерскому образу жизни — генетически отличающемуся от образа жизни охотников-собирателей, — достигающий 80% в некоторых популяциях из-за переселения фермеров через Гибралтарский пролив около 7000 лет назад.

Новое исследование показывает, что у жителей восточного Магриба было сравнительно мало общего с европейскими земледельцами, и они оставались генетически изолированными — за удивительным исключением некоторых более ранних влияний европейских охотников-собирателей. Археологи проанализировали ДНК, извлечённую из костей и зубов девяти человек, живших от 6000 до 10 000 лет назад в восточной части Магриба. Анализ ДНК показал, что один из древних людей, живших около 8500 лет назад, имел около 6% общей ДНК с европейскими охотниками-собирателями. Это позволяет предположить, что охотники-собиратели могли пересекать Средиземное море на лодках, возможно, на длинных деревянных каноэ. На одном из участков также были найдены следы вулканического стекла или обсидиана с острова Пантеллерия в Сицилийском проливе, что указывает на то, что эти охотники-собиратели, возможно, останавливались на нескольких островах во время своего путешествия по морю.

Эта ДНК-последовательность также показала, что в этом регионе было очень мало европейских фермеров, всего около 20 процентов. Это говорит о том, что восточный Магриб был очень устойчивым в генетическом и культурном плане по сравнению с западным Магрибом, что подтверждается предыдущими археологическими открытиями, согласно которым земледелие в восточном Магрибе полностью распространилось только после примерно 1000 года до нашей эры.

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Фото: Google Earth; Giulio Lucarini; Simone Mulazzani