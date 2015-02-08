Собянин заявил об эффективности вакцины против нового штамма COVID-19

Мэр российской столицы указал на наличие в интернете фейков, которые отвергают этот факт.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские прививки против коронавируса работает даже против новых штаммов. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия 1".

Он подчеркнул, в настоящее время в Сети появляется много недостоверной информации по этому поводу, однако, данные единой базы по зараженным, переболевшим и вакцинированным опровергают данные о неэффективности препаратов от COVID-19.

Мы не теоретизируем, а точно знаем. И это знание даёт вывод, что вакцинация помогает, несмотря на то, что мы имеем дело с новым штаммом, с дельтой, тем не менее, вакцина эффективна против этого заболевания. Сергей Собянин, мэр Москвы

Ранее глава российской столицы заявил, что ограничения в городе должны отменяться своевременно. По его словам, улучшение обстановки, а также просьбы бизнес-индустрии позволяют отменить с 19 июля обязательные QR-коды на входе в кафе и рестораны.

Фото: ВК/Сергей Собянин