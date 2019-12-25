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Собянин заявил, что ограничения в Москве должны отменяться своевременно
Сегодня, 16:02
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Собянин заявил, что ограничения в Москве должны отменяться своевременно

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Мэр столицы объяснил отмену QR-кодов с 19 июля.

Глава российской столицы Сергей Собянин заявил, что ограничения в Москве должны отменяться своевременно. Об этом чиновник рассказал в интервью телеканалу "Россия-24". Специалист отметил, что меры по противодействию распространению инфекции должны отменяться также быстро, как вводятся. На это влияет анализ актуальной эпидемиологической обстановки по региону.

Всегда надо взвешивать санитарную ситуацию, медицинскую, эпидемиологическую и экономическую, потому что в этой сфере работают сотни тысяч людей, это их зарплата, доходы. Поэтому мы очень аккуратно с такими мерами должны подходить.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Глава города считает, что улучшение обстановки, а также просьбы бизнес-индустрии позволяют отменить с 19 июля обязательные QR-коды на входе в кафе и рестораны. 

Эксперт прокомментировал просьбу AmCham об упрощении процедуры получения QR-кодов.

Фото: Правительство России

Теги: qr-коды, москва, общепит, ограничения, сергей собянин
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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