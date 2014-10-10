Эксперт прокомментировал просьбу AmCham об упрощении процедуры получения QR-кодов

Без сертификата жизнь иностранных специалистов и предпринимателей, которые работают в России, значительно усложняется.

В пятницу, 16 июля, эксперты телеграм-канала "Мейстер" прокомментировали просьбу Американской торговой палаты (AmCham) и Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) упростить процедуру получения QR-кодов для тех, кто привился иностранными и российскими вакцинами за рубежом. Мэр Москвы Сергей Собянин уже получил просьбу от АЕБ. В скором времени ассоциации планирует обратиться в правительство.

Эксперты уточняют, что без признания сертификата жизнь иностранных специалистов, работающих в Росси, значительно усложняется. В случае, если вопрос решится, это даст положительные плоды для российского и зарубежного бизнеса.

Однако нужно понимать, что дело имеет подчеркнуто политический характер и может быть решено лишь на обоюдной основе. И если ЕС хотя бы предложил начать диалог на эту тему, то от США никаких инициатив по этому вопросу не поступало. А это значит, что перспектива положительного решения этой просьбы пока кажется маловероятной. считают авторы телеграм-канала

Ранее мы писали, что специалист объяснил, опасно ли увеличение интервала между двумя прививками от COVID-19.

Фото: Piter.tv