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Эксперт прокомментировал просьбу AmCham об упрощении процедуры получения QR-кодов
Сегодня, 15:15
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Эксперт прокомментировал просьбу AmCham об упрощении процедуры получения QR-кодов

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Без сертификата жизнь иностранных специалистов и предпринимателей, которые работают в России, значительно усложняется.

В пятницу, 16 июля, эксперты телеграм-канала "Мейстер" прокомментировали просьбу Американской торговой палаты (AmCham) и Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) упростить процедуру получения QR-кодов для тех, кто привился иностранными и российскими вакцинами за рубежом. Мэр Москвы Сергей Собянин уже получил просьбу от АЕБ. В скором времени ассоциации планирует обратиться в правительство. 

Эксперты уточняют, что без признания сертификата жизнь иностранных специалистов, работающих в Росси, значительно усложняется. В случае, если вопрос решится, это даст положительные плоды для российского и зарубежного бизнеса. 

Однако нужно понимать, что дело имеет подчеркнуто политический характер и может быть решено лишь на обоюдной основе. И если ЕС хотя бы предложил начать диалог на эту тему, то от США никаких инициатив по этому вопросу не поступало. А это значит, что перспектива положительного решения этой просьбы пока кажется маловероятной.

считают авторы телеграм-канала

Ранее мы писали, что специалист объяснил, опасно ли увеличение интервала между двумя прививками от COVID-19.

Фото: Piter.tv

Теги: qr-код, вакцина, коронавирус
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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