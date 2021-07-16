Специалист объяснил, опасно ли увеличение интервала между двумя прививками от COVID-19

Интервал между первой и второй прививкой на данный момент составляет до 6 недель/

Врач рассказал о возможных последствиях увеличения интервала между прививками в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Интервал между первой и второй прививкой на данный момент составляет до 6 недель, отметил заведующий отделением урологии Клинической больницы Святителя Луки Тимур Топузов. При данном графике происходит правильное формирование иммунитета.

Именно поэтому важно делать вторую вакцину в срок, считает специалист. Однако, при увеличении интервала "ничего страшного не произойдет, просто защита от коронавируса сформируется позже".

Также врач аллерголог-иммунолог Надежда Логина рассказала, как избежать побочных эффектов после вакцинации.

Фото: Piter.tv