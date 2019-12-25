Врач рассказала, как избежать побочных эффектов после вакцинации

В борьбе с побочками может помочь антигистаминный, абсорбирующий препараты и обильное питье.

Петербуржцы продолжают активно вакцинироваться от коронавируса. Согласно данным на 15 июля, с начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 133 300 человек, из них 789 019 человек полностью завершили цикл вакцинации. Однако многие люди боятся прививаться из-за побочных эффектов после вакцинации.

Врач аллерголог-иммунолог Надежда Логина рассказала "Невским Новостям", как можно избавиться от побочек после прививки. Логина рекомендует после прививки приобрести антигистаминный препарат. Лекарство обладает противоаллергическим действием и снижает активность гистамина и других белков. Если вы почувствовали слабость, или у вас поднялась температура после вакцинации, то стоит принимать этот препарат несколько дней подряд. Врач заявила, что в борьбе с побочными эффектами также может помочь любой абсорбирующий препарат и обильное питье.

На само место инъекции можно положить кубик льда на 5-10 минут. Медик рекомендует класть его три-четыре раза в день. Такой метод способен убрать реакцию после вакцинации.

Отметим, что в Петербурге несколько дней подряд число больных коронавирусом не превышает 2 тысяч человек. За сутки коронавирусом заболели 1948 петербуржцев, не победили вирус 101 человек и ещё 1932 человека выздоровели.

Фото: Piter.tv