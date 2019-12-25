В Петербурге по-прежнему снижается суточная заболеваемость COVID-19

За сутки ковидом заболели 1948 петербуржцев.

В Петербурге несколько дней подряд число больных коронавирусом не превышает 2 тысяч человек. Об этом сообщается в оперативном штабе по борьбе с эпидемией 16 июля.

Так, за сутки коронавирусом заболели 1948 петербуржцев, не победили вирус 101 человек и ещё 1932 человека выздоровели. С начала пандемии в Петербурге перенесли вирус 499 737 человек, из них 477 316 человек выздоровели и ещё 18 018 человек умерли.

Тем временем петербуржцы продолжают активно вакцинироваться от коронавируса. Согласно данным на 15 июля, с начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 133 300 человек, из них 789 019 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Фото: Piter.tv