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В Петербурге по-прежнему снижается суточная заболеваемость COVID-19
Сегодня, 13:51
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В Петербурге по-прежнему снижается суточная заболеваемость COVID-19

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За сутки ковидом заболели 1948 петербуржцев.

В Петербурге несколько дней подряд число больных коронавирусом не превышает 2 тысяч человек. Об этом сообщается в оперативном штабе по борьбе с эпидемией 16 июля. 

Так, за сутки коронавирусом заболели 1948 петербуржцев, не победили вирус 101 человек и ещё 1932 человека выздоровели. С начала пандемии в Петербурге перенесли вирус 499 737 человек, из них 477 316 человек выздоровели и ещё 18 018 человек умерли.

Тем временем петербуржцы продолжают активно вакцинироваться от коронавируса. Согласно данным на 15 июля, с начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 133 300 человек, из них 789 019  человек полностью завершили цикл вакцинации.

Фото: Piter.tv

Теги: заболеваемость, коронавирус, статистика
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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