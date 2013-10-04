В Петербурге от коронавируса вакцинировались более 1,1 млн человек

За сутки ревакцинировались 37 петербуржцев.

С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 133 300 человек, из них 789 019 человек полностью завершили цикл вакцинации. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 15 июля, распространяемой пресс-службой Смольного.

Известно, что за прошедшие сутки первично привито 19 785 петербуржцев, а вторично вакцинировались 9 401 человек.

В настоящий момент в городе существует три препарата. Так, 1 087 425 человек предпочли вакцину "Спутник V", 27 086 человек выбрали препарат "ЭпиВакКорона" и 18 789 человек привились вакциной "КовиВак".

Ранее биолог рассказал, что в городе замедлился темп роста заболеваемости коронавирусом. Снижение темпов заметили по ряду показателей, в том числе об этом говорят количество сделанных ПЦР-тестов и запросы в поисковые системы, связанные с симптомами болезни.

Фото: Piter.tv