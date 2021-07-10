В Москве рассказали, кто пострадает в первую очередь при отказе компаний вакцинировать сотрудников.

Глава российской столицы Сергей Собянин предупредил игнорирующие вакцинацию организации о последствиях. Такое заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-1". Мэр Москвы уточнил, что в первую очередь удар придется на предприятия, которые не соблюдают требования властей об обязательной вакцинации 60% сотрудников или решили затянуть этот процесс.

Не только город, но и руководители предприятий отвечают за свои предприятия, за свой коллектив. Если мы будем каждый сидеть в сторонке и говорить: "вот городские власти что-то делают, а нам наплевать". Так не получится. Сергей Собянин, мэр Москвы

Напомним, что чиновники определили срок требования. К 15 июля 60% сотрудников компаний, работающих в "контактной сфере" должны получить первую дозу вакцины, а до 15 августа - вторую. Собянин заметил, что если дожидаться последнего дня и ничего не делать, то неизбежны проблемы. речь идет о возможном локдауне, который сейчас правительство пытается избежать.

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Видео: YouTube / Россия 24