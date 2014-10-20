Глава российской столицы Сергей Собянин оценил эффект от введения QR-кодов. Об этом чиновник сообщил коллегам во время заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Специалист уверен, что московская практика дает свои результаты.
Граждане запрашивают в сутки около четверти миллиона QR-кодов, потому что эта система, конечно, не идеальна, но тем не менее, заработала и она дает свои результаты.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Напомним, что за последние недели власти города выдали местному населению около 3 миллионов QR-кодов. Они позволяют посещать заведения общественного питания.
Собянин: ситуация с ковидом в Москве стабилизировалась.
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