Собянин: ситуация с ковидом в Москве стабилизировалась

Мэр столицы рассказал о статистике по вакцинированным в регионе.

Эпидемиологическая ситуация с ковидом в Москве стабилизировалась, но остается сложной. Такое заявление сделал мэр российской столицы Сергей СОбянин на заседании координационного совета по борьбе с распространением инфекции. По данным чиновника, медики ежедневно госпитализируют с тяжелым и очень тяжелым протеканием болезни порядка 1,7 пациентов.

Прогнозировать дальнейший спад я бы не взялся, хотя, конечно, видим определенные тенденции. Особенную тревогу вызывает то, что на этой волне очень большой процент госпитализаций. Сергей Собянин, мэр Москвы

Напомним, что каждый сутки в Москве делается прививка от коронавируса более 110 тысячам желающих. В ближайшее время общее число вакцинированных по городу достигнет показателя в 3,5 млн человек. Чиновники выдали около 3 млн QR-кодов, которые позволяют местному населению посещать заведения общепита. Отчет о вакцинации необходимого числа сотрудников предоставили властям уже порядка 7 тысяч предприятий.

В Москве продлили разрешение на посещение летних кафе без QR-кодов.

Фото: YouTube / Блог Сергея Собянина