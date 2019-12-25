В Москве продлили разрешение на посещение летних кафе без QR-кодов

Москвичи и гости города смогут посещать веранды ресторанов без QR-кодов до 1 августа.

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в городе постепенно стабилизируется. Об этом он написал в своем блоге.

Собянин отметил, жители Москвы стали благоразумно подходить к санитарным требованиям и прививкам от коронавируса. По его словам, ежедневно в столице прививаются от COVID-19 около 100 тыс. человек.

Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности. Сергей Собянин, мэр Москвы

Он подчеркнул, текущие условия позволяют городским властям не вводить новые ограничения. Кроме того, появилась возможность возобновить деятельность ряда объектов на открытом воздухе.

Собянин заявил, жители и гости столицы могут попасть на веранды московских заведение общественного питания без QR-кодов вплоть до 1 августа.

Ранее в московских Лужниках открылся один из крупнейших в мире центров вакцинации от COVID-19.

Фото: ВК/Сергей Собянин