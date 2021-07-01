  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:21
213
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Собянин оценил прогноз о том, что люди покинут города

0 0

Мэр Москвы выступил на Московском урбанистическом форуме.

Глава российской столицы Сергей Собянин оценил прогноз о том, что люди покинут города. Об этом чиновник сообщил коллегам в рамках Московского урбанистического форума. По мнению специалиста, высказанное предположение является несбыточной фантазией, потому что население всегда будет стремиться в крупные пункты, в которых развита система здравоохранения, а также другие услуги для комфортной жизни.

Прогнозы о том, что население покинет большие города в поисках какого-то счастья - это просто несбыточные фантазии, которые не имеют под собой ничего общего с реальной жизнью. Люди по прежнему будут стремиться к городам.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Мэр напомнил, что города все более активно развиваются, а также этот процесс, скорее всего, превзойдет ожидания экспертов.

Собянин заявил о попытке найти компромисс в ситуации с коронавирусом.

Видео: YouTube / TASS

Теги: москва, московский урбанистический форум, мэр, сергей собянин
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 12:07

Собянин покинь Москву!!!!!

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии