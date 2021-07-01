Мэр Москвы выступил на Московском урбанистическом форуме.

Глава российской столицы Сергей Собянин оценил прогноз о том, что люди покинут города. Об этом чиновник сообщил коллегам в рамках Московского урбанистического форума. По мнению специалиста, высказанное предположение является несбыточной фантазией, потому что население всегда будет стремиться в крупные пункты, в которых развита система здравоохранения, а также другие услуги для комфортной жизни.

Прогнозы о том, что население покинет большие города в поисках какого-то счастья - это просто несбыточные фантазии, которые не имеют под собой ничего общего с реальной жизнью. Люди по прежнему будут стремиться к городам. Сергей Собянин, мэр Москвы

Мэр напомнил, что города все более активно развиваются, а также этот процесс, скорее всего, превзойдет ожидания экспертов.

Собянин заявил о попытке найти компромисс в ситуации с коронавирусом.

Видео: YouTube / TASS