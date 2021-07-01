Мэр Москвы рассказал о опасности нового штамма коронавируса.

Глава российской столицы Сергей Собянин заявил о попытке найти компромисс в ситуации с коронавирусом. Об этом чиновник сообщил участникам пленарного заседания Московского урбанистического форума. Мэр Москвы пояснил, что решение местным властям удается найти даже несмотря на столкновение с новой мутацией COVID-19.

Мы пытаемся даже в этих условиях найти компромисс для обычной, привычной нашей жизни и требованиями, которые выставляет для нас пандемия. Это очень сложные, очень тяжелые решения. Сергей Собянин, мэр Москвы

Чиновник пояснил, что в настоящее время "совершенно очевидно", что регион столкнулся с новой эпидемиологической угрозой, а индийский штамм коронавируса более смертелен и опасен для населения. Мэр призвал чиновников взять на себя ответственность за принимаемые ограничения из-за пандемии.

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