Собянин утвердил меры антикризисной поддержки общепита

Общепиту предложат отсрочку по оплате аренды.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры антикризисной поддержки предприятий общепита. Так, предпринимателям предложат отсрочку по аренде, включение в программу субсидий, а также льготные кредиты.

В целях смягчения последствий введенных ограничений правительством Москвы утвержден пакет дополнительных мер поддержки предприятий общественного питания. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — сообщает пресс-служба мэра.

Так, максимальный размер субсидий составит 1 млн рублей. Эти средства можно будет потратить на приобретение оборудования, оплату коммунальных услуг, а также на оплату процентов по кредитам на развитие бизнеса и обеспечение сотрудников СИЗ.

Ранее мы писали, что Saxo Bank дал прогноз по курсу рубля на конец 2021 года. Эксперты предполагают, что доллар опустится до 68 рублей, а евро - до 85 рублей.

Фото: mos.ru