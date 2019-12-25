Saxo Bank дал прогноз по рублю на конец 2021 года

Рубль должен укрепиться.

Финансово-технологическая компания Saxo Bank, которя специализируется на комплексной онлайн-торговле и инвестициях, представила ежеквартальный прогноз по глобальным рынкам на третий квартал 2021 года. В том числе компания дала прогноз по курсу рубля на конец года.

Эксперты считают, что золото будет в основном ориентироваться на направление движения американского доллара. Предполагается, что на нефти могут не отразиться изменения в эпидемиологической обстановке. В первую очередь это связывают с тем, что ОПЕК+ будет корректировать объемы добычи.

Главный валютный стратег компании Джон Хард считает, что к концу этого года ЦБ может повысить ключевую ставку до 6% годовых. По его словам, это может понадобиться, чтобы добиться подорожания рубля на фоне роста цен на нефть.

Аналитики считают, что курс доллара к концу этого года может составить 68 рублей, а курс евро – 85 рублей.

Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен считает, что текущий цикл на сырьевом рынке продолжит поддерживать российскую экономику.

Эксперты считают, что экономическая ситуация в России продолжит улучшаться, несмотря на ограничительные меры и их последствия.

Ранее мы писали, что в России разрабатывают систему защиты от роста мировых цен на продукты, черные и цветные металлы, а также на удобрения.

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