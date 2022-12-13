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Песков: Россия отдает себе отчет в том, что США и ЕС раздумывают над новыми санкциями

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В Кремле оценили возможное введение новых санкций против России.

Москва адаптируется и развивается с учетом внешних опасностей, которые кроются за помыслами недружественных стран. Соответствующее заявление в рамках регулярного телефонного брифинга с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник таким образом прокомментировал обсуждение стран-участниц саммита "Большой семерки" (G7) нового санкционного давления на РФ со стороны Запада.

Не нужно забывать, что ни одна страна в мире никогда не сталкивалась с таким объемом санкций, как мы. Поэтому адаптируемся, развиваемся, занимаемся перспективными планами развития и учитываем те опасности. Разумеется, мы самым тщательным образом это отслеживаем

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Чиновник полагает, что антироссийские санкции со стороны Брюсселя и Вашингтона могут привести общество к новому мировому экономическому кризису, так как ударит по национальным экономикам в регионах планеты.

В Кремле ответили на заявления о якобы двойнике Путина в зоне спецоперации.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, запад, креиль, санкции, экономический кризис
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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