В России разрабатывают систему защиты от роста мировых цен на продукты

Будут запущены механизмы реагирования.

Власти России создали системы зашиты от роста мировых цен на продукты, черные и цветные металлы, а также удобрения. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Так, правительство будет запускать механизмы реагирования, как только цены на товары в мире будут преодолевать так называемую красную линию.

Предположительно, система будет состоять из двух частей. Первая – это модель прогнозирования мировых цен на товары, а также их влияние на российский рынок. В рамках второй части эти оценки будут использовать для предупреждения перегрева стоимости товаров внутри страны.

Однако в настоящее время не определены, по информации издания, механизмы защиты российского рынка, как и уровень "красной линии". Источник "Ведомостей" уточняет, что это могут пошлины, ограничения экспорта и субсидирование производства.

Ранее мы писали, что министр финансов России Антон Силуанов назвал главные задачи российской экономики.

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