Американский журналист Закария предрек крушение экономики США из-за ослабления доллара

Эксперт считает, что Белый дом сорить деньгами, а ФРС не способна решить проблему с госдолгом.

Американское общество столкнется с невиданных масштабов экономическим кризисом в тот момент, когда доллар прекратит доминировать на глобальном рынке. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала CNN сделал обозреватель Фарид Закария. Отрывок передачи эксперт опубликовал в собственном аккаунте в социальных сетях. Он пояснил зрителям, что при текущем финансовом кризисе национальная валюта начинает ослабевать, а не укрепляться, как это происходило ранее. В качестве подтверждения своих слов автор привел заявление одного из инвестором по имени Ручир Шарм.

Украинский кризис в сочетании со все более конфронтационным подходом Вашингтона к Пекину создал идеальный шторм, в котором и Россия, и Китай ускоряют усилия по диверсификации, уходя от доллара. Фарид Закария, аналитик

Фарид Закария призвал американских граждан беспокоиться, как как власти в Вашингтоне не планируют отказываться от "дурных геополитических привычек" с америкоцентричным представлением о мире. Специалист полагает, что Белый дом привык сорить деньгами, а не заботиться о росте дефицита. В настоящее время государственный долг страны увеличился за последние 20 лет почти в пять раз. При этом Федеральная резервная система (ФРС) не раз спасала экономическую систему путем нездоровых манипуляций.

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Фото и видео: Twitter (нежелательная на территории России социальная сеть ) / Fareed Zakaria