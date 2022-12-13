Советник Трампа Болтон: Путин не блефует в решении разместить ядерное оружие в Белоруссии

Советник бывшего американского президента Дональда Трампа Джон Болтон в эфире местного телеканала CNN пояснил, что российский президент Владимир Путин не блефует, когда говорит о своем решении решении разместить ядерное оружие на территории Белоруссии. Политик уточнил, что размещение стратегического запаса РФ в этой республике не будет иметь большого значения, так как большой потенциал уже размещен в Калининградской области, которая находится между странами-участницами НАТО.

Что ж, я думаю, он блефовал, когда пытался бряцать ядерным оружием раньше. Возможно, здесь он не блефует. В некотором смысле, он действительно может перебросить тактическое ядерное оружие в Белоруссию, что является его собственной отдельной проблемой. Джон Болтон, советник экс-главы США

Болтон заявил, что союз России и Китая создает реальную проблему для Запада.

Фото и видео: YouTube / CNN-News18