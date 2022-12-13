Болтон заявил, что союз России и Китая создает реальную проблему для Запада

Политик не считает, что в вопросе СВО на Украине Китай занял нейтралитет.

Образование российско-китайского союза создает для стран коллективного Запада реальную проблему. Соответствующее заявление сделал американский политик, бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, отвечая на вопрос британского издания The Telegraph. По словам эксперта этот внешний вызов более серьезен, чем региональный конфликт на Украине. Специалист призвал коллег взглянуть на географическую составляющую, изучить карты.

И Китай, и Россия говорят, что это союз без границ, и я думаю, что они говорят это серьезно. В этом настоящая проблема для Запада независимо от того, что произойдет на Украине. Я думаю, что образуется ось Россия - Китай, к которой примыкают Иран и Северная Корея. Джон Болтон, политик

Джон Болтон добавил, что сейчас Западу необходимо начать пересмотр текущей концепции сдерживания Китая, так как эта страна в целом представляет из себя "экзистенциальную угрозу", поэтому требует серьезного подхода к вопросам обеспечения безопасности. Эксперт напомнил, что участники НАТО должны приложить больше усилий в вопросе российского противостояния. По мнению Джона Болтона, Пекин поддерживал Москву самого начала специальной военной операции на Украине, даже не пытаясь оставаться нейтральным государством.

Экс-советник президента США Болтон назвал решение МУС об аресте Путина нелегитимным.

Фото и видео: YouTube / The Telegraph