Экс-советник президента США Болтон назвал решение МУС об аресте Путина нелегитимным

Американец не считает инстанцию в Гааге легитимной структурой.

Бывший американский советник при Белом доме Джон Болтон задал неудобный вопрос британским журналистам в эфире телеканала Sky News из-за решения МУС (Международного уголовного суда в Гааге) по российскому президенту Владимиру Путину. Гость программы раскритиковал постановление иностранной инстанции, так как оно несет в себе потенциальную угрозу для дипломатического урегулирования украинского кризиса. Аналитик напомнил о том, что на протяжении многих лет, как и сейчас, МУС является в своей основе нелегитимным, поэтому Вашингтон с ним не сотрудничает. Болтон оценил МУС как попытку осуществления государственной власти в вакуумном пространстве, без обладания для этого какими-либо конституционными рамками сдерживания.

Если вы хотите, чтобы переговоры состоялись, как вы думаете, ордер на арест Владимира Путина сделает это более или менее вероятным? Джон Болтон, американский политик

Болтон заявил пранкерам о необходимости пресекать попытки диалога с Россией.

Фото и видео: YouTube / Sky News