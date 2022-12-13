Болтон заявил пранкерам о необходимости пресекать попытки диалога с Россией

Экс-советник Белого дома по нацбезопасности рассказал о том, почему Вашингтон обещал Москве не расширять НАТО.

Бывший американский советник Джон Болтон по национальной безопасности заявил российским пранкерам Вовану и Лексусу о необходимости пресекать попытки диалога с Россией. Соответствующее заявление политик сделал в ходе общения с блогерами, которые вели разговор с иностранцем от имени бывшего украинского президента Петра Порошенко. Он считает, что Франции и Германии следует избегать переговоров с Москвой. В Вашингтоне полагают, что требуется оказывать давление на Россию. Также Болтон прокомментировал сведения о том, что бывший американский государственный секретарь Джеймс Бейкер обещал Михаилу Горбачеву не расширять НАТО. ПОлитик заметил, что дипломат просто хотел пуститься в рассуждения и избежать нового витка конфронтации.

Важно пресекать попытки французов, немцев или кого бы то ни было пытаться вести переговоры с Россией. Джон Болтон, экс-советник главы США по нацбезопасности

Болтон заявил, что большинство конгрессменов США выступают против возвращения к СВПД.

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Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус