Болтон заявил, что большинство конгрессменов США выступают против возвращения к СВПД

Экс-помощник Белого дома по национальной безопасности негативно относится к тому, что Барак Обама пошел на условия СВПД.

Бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что большинство американских конгрессменов выступают против возвращения к СВПД (восстановлению договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий, который затрагивает ядерную сделку с Ираном). Такой информацией эксперт поделился в эфире арабского телеканала Al Arabiya.

Большинство членов Конгресса отказываются возвращаться к ядерной сделке с Ираном. Джон Болтон, экс-помощник Трампа

Специалист выразил мнение о том , что разработка СВПД с Ираном была ошибочным решением администрации президента Барака Обамы. Болтон назвал условия по договоренностям "полным провалом" для внешней политики Вашингтона, так как, по мнению гостя эфира, в Тегеране не планировали реализовывать взятые на себя международные обязательства.

Напомним, что ранее Минюст США заочно обвинил члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) в подготовке покушения на Джона Болтона.

Сын Трампа назвал обыски в доме отца скоординированной атакой.

Фото и видео: YouTube / AlArabiya العربية