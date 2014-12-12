Сын Трампа назвал обыски в доме отца скоординированной атакой

В эфире телеканала FOX News Эрик Трамп объяснил, почему власти преследуют его отца Дональда Трампа.

Сын бывшего президента США назвал обыски в доме отца во Флориде скоординированной атакой властей. Соответствующее заявление в эфире американского телеканала FOX News сделал Эрик Трамп. По словам эксперта, политик преследовался и ранее, включая даже то время, пока Дональд Трамп работал в Белом доме. При этом сын Трампа напомнил журналистам о том, что когда Дональд находился в Нью-Джерси, в его поддержку около дома в Мар-а-Лаго собралось большое количество сторонников.

Это абсолютно скоординированная атака... А теперь посмотрите на самого непопулярного президента в истории США Джо Байдена и угадайте, что? Он хочет отстранить самого популярного президента в истории США. Эрик Трамп, сын Дональда Трампа

Эрик Трамп уверен в том, что действующая администрация США понимает, что проигрывает по рейтингам, так как от политики Джо Байдена и его кабинета министров "дурно пахнет".

Президент Перу назвал обыск в его резиденции попытками противников захватить власть.

Фото и видео: FOX News