Президент Перу назвал обыск в его резиденции попытками противников захватить власть

Педро Кастильо призвал народ объединиться ради защиты демократических основ.

Президент Перу назвал обыск в его резиденции и Дворце правительства попытками противников захватить власть. Соответствующее заявление глава латиноамериканской республики сделал в эфире местного национального телевидения. Педро Кастильо считает оперативные мероприятия в его адрес незаконными. Он уверен в том, что его оппоненты при взаимодействии с сотрудниками прокуратуры пытаются захватить власть в стране.

Перуанцы являются свидетелями постоянной реализации плана в СМИ, который направлен на захват власти незаконным и неконституционным путем. Педро Кастильо, президент Перу

Политик напомнил, что обыск состоялся после того, как ряд парламентариев выступил с инициативой об отстранении Кастильо от управления в Перу. Педро Кастильо призвал своих сторонников объединиться ради защиты итогов народного волеизъявления. Он призвал также демократов, мужчин и женщин уважать верховенства закона, порядка. По словам лидера страны, у его противников есть деньги, но нет народа.

Утром у экс-редактора Марины Овсянниковой прошли обыски.

Фото и видео: YouTube / La República - LR+