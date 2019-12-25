Утром у экс-редактора Марины Овсянниковой прошли обыски

Похоже, что журналистке вновь вменяется статья о распространении фейков.

У бывшей сотрудницы "Первого канала" Марины Овсянниковой утром 10 августа проходят обыски. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Захватов в своем Telegram-канале.

Правоохранители пришли в квартиру в седьмом часу утра.

Силовики отказались дожидаться адвоката и вломились в дом. Однако оставили номер телефона следователя. По всей видимости придётся мне "ловить" Марину непосредственно в отделе. Уголовное дело возбуждено по статье 207.3 УК РФ в ГСУ СК России. написал Захватов.

207.3 УК РФ — это статья о публичном распространении заведомо ложных сведений о действиях Вооруженных сил РФ. Подробности пока не известны.

Напомним, Марина Овсянникова стала известна тем, что в марте в эфире телепрограммы "Время" зашла в кадр с пацифистским плакатом и заявлением о том, что "на Первом канале врут". За прошедшие месяцы ее несколько раз штрафовали на 30 тысяч и 40 тысяч рублей по статье о распространении фейков. С апреля по июль 2022 года журналистка работала внештатным корреспондентом немецкого издания "Die Welt".

Фото: Telegram / Марина Овсянникова (архив)