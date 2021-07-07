В Москве открыли крупнейший в мире пункт вакцинации

В основном в нем будут прививаться мигранты, но москвичам в вакцинации не откажут.

В московских Лужниках открылся один из крупнейших в мире центров вакцинации от COVID-19. Он будет вести сво деятельность преимущественно для иностранцев. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, общая мощность пункта составляет около 15 тысяч человек в сутки – в два раза больше, чем в пункте, расположенном в Гостином дворе, который открыли и июля. Мэр российской столицы отметил, что ежедневно фиксируется рост числа желающих сделать прививку от COVID-19. Именно поэтому важно удовлетворить возникающий спрос.

За прошедшие сутки было вакцинировано первым и вторым компонентом 105 тысяч человек - это астрономическая цифра. И конечно, это требует ввода дополнительных мощностей. Сергей Собянин, мэр Москвы

Он подчеркнул, что в основном в Лужниках будут прививать мигрантов, однако, гражданам Москвы не будет отказано в вакцинации от коронавируса.

Напомним, 5 июля в Москве состоялось открытие крупнейшего на территории страны прививочного пункта. Он будет осуществлять свою деятельность на площадке Гостиного двора. У центра стандартная мощность, которая составляет до шести тысяч человек в сутки. По словам Собянина, при необходимости можно увеличить его пропускную способность.

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