В Москве открыли крупнейший в РФ прививочный пункт

Отмечается, что прививочный пункт в ГУМе будет закрыт.

В Москве состоялось открытие крупнейшего на территории страны прививочного пункта. Мэр российской столицы Сергей Собянин присутствовал на данном мероприятии.

Отмечается, что пункт будет осуществлять свою деятельность на площадке Гостиного двора. У него стандартная мощность, которая составляет до шести тысяч человек в сутки. По словам Собянина, при необходимости можно увеличить пропускную способность пункта.

Здесь создан целый отряд из врачей, медицинских сестер, работников МФЦ, волонтеров, чтобы обеспечить быструю и комфортную прививку тех, кто пожелает сюда прийти. Сергей Собянин, мэр Москвы

Он отметил, что прививочный пункт в ГУМе будет закрыт, так как в данном торговом центре недостаточно места для большого количества желающих пройти вакцинацию, что мешает обеспечивать санитарную безопасность. Кроме того, мэр отметил, на данный момент первым компонентом вакцины от коронавируса привились три миллиона москвичей.

Ранее Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пациенты, перенесшие COVID-19, будут лично приглашены на медосмотр.

Видео: Youtube/Россия 24

