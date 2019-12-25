Мурашко: перенесших COVID-19 будут персонально приглашать на обследование

Так будут выяснять, нужна ли человеку медпомощь или госпитализация.

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пациенты, перенесшие COVID-19, будут лично приглашены на медосмотр. Об этом он сказал в ходе встречи со студентами Уральского государственного медицинского университета, пишет "РИА Новости".

По его словам, переболевшим буду адресованы приглашения на осмотр, чтобы выяснить, нужна ли им помощь или госпитализация.

Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию. Мы начинаем действовать проактивно, подталкивать. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Он подчеркнул, что адресные приглашения переболевшим COVID-19 на медосмотр начнут отправлять после того, как система здравоохранения "выдохнет" от потока пациентов в период пандемии.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гражданам страны придется еще какое-то время жить с пандемией коронавируса. По его словам, сложившаяся в данный момент ситуация требует достаточно жестких мер от властей и ответственности граждан в плане вакцинации от COVID-19.

Ранее медики назвали причину смерти привитого Pfizer украинца.

Фото: ВК/Минзрав России