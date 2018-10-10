В Госдуме могут убрать некоторые поправки, чтобы стоимость страховки не сильно увеличилась.

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО. По данным союза страховщиков РФ, тарифный коридор увеличат на 30%. Об этом сообщили "Известия".

С октября в Госдуме рассматривают проект по либерализации ОСАГО. Депутаты боятся, что водителям грозит рост тарифов. В частности, это связано с отменой территориального коэффициента. Также вопрос вызывает повышение с 500 тысяч до 2 млн рублей предельного размера возмещения. Столько страховщики будут платить при причинении вреда здоровью или жизни автомобилиста. Поправки, вызвавшие споры, могут убрать из законопроекта. Остальные - оставят. К ним относятся, например, исключение коэффициенты мощности двигателя, за грубые нарушения ПДД.

Изменения в большинстве ощутят водители городов-миллионников, где уже установлен высокий территориальный тариф. В Москве, Перми, Челябинске и Казани базовая ставка увеличивается в два раза, в Петербурге и Подмосковье - в 1,8 и 1,7 раз.

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