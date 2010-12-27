Лидером оказалась столица. Худе всего дела обстоят в Республике Марий Эл.

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами. Об этом сообщили RT со ссылкой на данные Росстата. Ранее организация обнародовала данные о соответствии российских дорог нормативным требованиям. К таковым относятся ровность и прочность дорожного покрытия, сцепные качества, хорошая видимость и другие.

В 2018 году более количество качественных трасс нашлось в Москве (97%), Ханты-Мансийском АО (84,5%). В топ также попали Красноярский край (71,4%) и Ингушетия (70.4%). В антирейтинг попали Марий Эл (1,4%), Саратовская область (9,9%), Калмыкия (1,8%). Архангельск (15,1%) и Магадан (17%).

В общей сложности по стране пригодны для автомобильного движения оказались 42,4% всех дорог. За последние 10 лет показатель улучшился на 5%. Он вырос с 37,8% в 2008 году. Финансирование на ремонт и содержание региональных объектов выделяется субъектами управления.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО.

Фото: Piter.tv

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