Теперь страховщики будут принимать справки от спасателей и медиков.

В России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО. Теперь для оформления страховки водители могут показывать не только протоколы ГИБДД, но и документы, подписанные спасателями аварийной службы и медицинскими работниками.

Страховщики получили право взыскать в суде ущерб с виновника ДТП, если гражданин отказался от медицинского освидетельствования на предмет алкогольного опьянения. В категорию риска попали также водители, у которых есть прицеп, сведений о котором нет в полисе ОСАГО. Однако последнее нововведение действует только на машины, принадлежащие юридическим лицам, а также грузовики, автобусы.

Изменения коснулись и "грин-карты". Теперь ее получить можно только до пересечения границы, т.е. на территории России. Таможенники получили право проверять страховой полис у автомобилиста на въезде и выезде из страны. Закон регламентировал правила пользования электронным документом. Если там указаны недостоверные сведения, то оформить полис будет невозможно, так как нельзя будет оплатить страховую премию.

Соответствующие правки внесены в закон "Об организации страхового дела в РФ".

Ранее Piter.tv писал о том, что в 2021 году в России может появиться сервис оценки качества и стиля вождения.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

