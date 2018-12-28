С его помощью страховщики будут присваивать автомобилистам группы риска.

В 2021 году в России может появиться сервис оценки качества и стиля вождения. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании НТИ "Автонет", которая занимается разработкой проекта.

С помощью этой службы страховщики смогут присваивать автомобилистам группы риска. Это будет сказываться на стоимости полисов ОСАГО. Оценка будет производиться на основе данных операторов телематических платформ, а также интеллектуальных транспортных систем, ГИБДД и системы ЭРА-ГЛОНАСС. Законопроект о более гибком ценообразовании в ОСАГО готовится к внесению в Госдуму.

Ранее мы писали, что за грязные номера водителя могут лишить прав.

Видео: Piter.TV