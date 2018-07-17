Верховный суд: "За грязные номера водителя могут лишить прав"

Такое наказание последует за преднамеренно закрытые автомобильные номера.

Водителей смогут лишать прав за умышленное загрязнение или сокрытие номерных знаков. Об это сообщил "Коммерсант" со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.

Если сотрудник ДПС в суде докажет, что водитель преднамеренно закрыл номера листом бумаги, листвой, грязью или снегом, то автовладельцу выпишут штраф до пяти тысяч рублей или лишат прав. Если доказательств нет, то штраф составит 500 рублей.

Также теперь владельцев машин с нештатными ксеноновыми лампами будут штрафовать на 500 рублей, ранее за такое правонарушение отнимали права.

Помимо этого, депутаты ЛДПР хотят отменить штрафы за тонировку стекол.



Видео: YouTube/ zCarot

YouTube/ Андрей Рычков

YouTube/ Хана Шикова