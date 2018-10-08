Депутаты ЛДПР хотят отменить штрафы за тонировку стекол

Авторы считают, что тонировка обеспечивает не только комфорт, но и безопасность.

Депутаты ЛДПР предлагают отменить штрафы за тонировку стекол на транспортных средствах. Соответствующий законопроект они внесли в нижнюю палату парламента. Об этом сообщила пресс-служба Ярослава Нилова, одного из авторов инициативы.

Авторы отмечают, что за рубежом тонирование стекол в автомобиле - это нормально, так как это делает транспортное средство более комфортным и безопасным. Оно позволяет летом экономить на кондиционере, защищаться от солнечных лучей и света фар встречных автомобилей.

Также при измерении уровня тонировки случаются погрешности, которые связаны с тем, что на их результаты влияет температура воздуха, влажность и давление. Таким образом, даже если водитель не превысил норму, есть вероятность, что ему придется заплатить штраф.

Помимо Ярослава Нилова авторами законопроекта стали вице-спикер Игорь Лебедев и депутаты Андрей Свинцов, Алексей Дидиенко, Юрий Напсо.

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