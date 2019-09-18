Цена ОСАГО возрастет для нарушителей ПДД

Страховым компаниям разрешат увеличивать стоимость страховки для недобросовестных водителей.

Страховые компании смогут повышать стоимость ОСАГО для нарушителей ПДД. При этом от оплаты штрафов за неправильную езду автомобилистов не освобождают. Об этом сообщили "Известия".

Законопроект подготовлен Министерством финансов. Чиновники отмечают, что компании сами будут решать, увеличивать ли им стоимость страховки в каждом конкретном случае. Известны нарушения, которые могут повлечь за собой увеличение цены на ОСАГО: проезд на красный сигнал светофора, превышение скорости на 60 километров в час, выезд на встречную полосу движения и вождение в нетрезвом виде. Для добросовестных водителей скидки не будут предусмотрены.

В настоящее время юристы не уверены в законности подобных мер. Многие полагают, что проект противоречит конституции, так как предлагает двойное наказание за один и тот же проступок.

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