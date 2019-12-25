Штраф можно будет получить за сработавшую автомобильную сигнализацию.

Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на изменения, установленные в обновленной версии Кодекса об административных правонарушениях. Документ будет включать в себя статью, посвященную ответственности за нарушение тишины в ночное время.

Представители Минюста России рассказали, что за постоянно лающую собаку, а также за автомобильную сигнализацию граждан РФ будут штрафовать в период с 23 часов вечера до 7 часов утра. Нововведение будет прописано в шестой части статьи 14.1 КоАП. В списке нарушений тишины также будут фиксироваться громкая музыка, игра на музыкальных инструментах, ремонтные работы.

Напомним, что сейчас закон о тишине действует во всех 85 регионах, однако норма не зафиксирована на федеральном уровне.

Описана польза собак при тестировании людей на коронавирус.