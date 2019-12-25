Животные смогут распознавать запах инфекции у пассажиров.

Описана польза собак при тестировании людей на коронавирус. Об этом рассказали британские специалисты в интервью изданию Express. Эксперты пояснили, что домашних питомцев используют в местных аэропортах во время проверки пассажиров. Животное с достаточно развитым обонянием способно указать на инфекцию даже у тех людей, у которых COVID-19 протекает бессимптомно.

Использование собак для нужд аэропортов будет происходить быстро, эффективно и неинвазивно прокомментировала генеральный директор благотворительной организации Medical Detection Dogs Клэр Гест

Клэр Гест добавила, что у Национальной службы здравоохранения будет понимание того, что ограниченные ресурсы в условиях распространения коронавируса используются максимально эффективно там, где они действительно необходимы.Сейчас специалисты занимаются подготовкой собак для испытаний данного метода нахождения зараженных людей. Ученым необходимо научиться безопасно извлекать запах, свидетельствующий об инфицировании, чтобы предоставить его животным. Ранее в Medical Detection Dogs успешно обучили собак обнаруживать рак, болезнь Паркинсона и малярию.

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