В Центре по спасению тюленей появился опасный обитатель

Животное покусали собаки.

В Фонд друзей балтийской нерпы поступил опасный детеныш. Об этом рассказали в Центре по спасению тюленей.

В конце прошлой неделе и Усть-Луге был найден тюлененок. Его покусали собаки, после чего животное потеряло много крови. Специалистам удалось стабилизировать состояние тюленя, однако она ведет себя агрессивно и недоверчиво. Нового обитателя центра назвали самым опасным для рук сотрудников питомцем.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что набережной Фонтанки появится приют для бездомных животных.

Фото: vk.com/sealrescue