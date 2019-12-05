На набережной Фонтанки появится приют для бездомных животных

Заведовать временным домом для собак и кошек будет благотворительный фонд "Мурград".

На набережной реки Фонтанки, 30А, появится приют для бездомных животных: нежилое помещение площадью почти 56 квадратных метров выделил городской комитет имущественных отношений. Размещать в приюте спасенных с улицы кошек и собак будет благотворительный фонд "Мурград", существующий с 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что Фонд получил помещение в аренду на три года без торгов, в порядке казания государственной преференции. За прошлый год комитет предоставил льготы по трем тысячам объектов нежилого фонда, которые использовались под социально значимую деятельность. Продлить аренду помещения спустя установленный срок будет возможным.

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