Они достигнут 150 тысяч рублей.

Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами. На данный момент вопрос не урегулирован на федеральном уровне. Каждый регион вправе устанавливать собственные ограничения. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на текст документа. По данным издания, инициатива будет внесена на рассмотрение 3 февраля. Проект подразумевает отказ от шума с 23 часов вечера до семи часов утра. Соответствующие правки внесут в обновленный вариант КоАП.

Новая инициатива позволит штрафовать нарушителей в размере от 5 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц выплата достигнет от 50 до 150 тысяч рублей. Денежное наказание последует, если полиция зафиксирует более двух фактов нарушения закона. Ответственность за соблюдение законодательства будет ложиться на собственника помещения.

Депутаты отмечают, что источником шума не будут считаться громкие звуки, которые являются обычной жизнедеятельностью человека. В частности, речь идет о детском крике, ходьбе или шуме воды.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржец едва не убил соседа из-за ремонта.

Фото: Pixabay.com

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