Петербуржец едва не убил соседа из-за ремонта

За покушение на убийство мужчина получил шесть лет в тюрьме.

Петербуржец Роман Романов признан судом виновным в покушении на убийство, передает пресс-служба прокуратуры города.

Как выяснилось, в прошлом октябре между жителями одного дома в Выборгском районе произошел конфликт. 20-летний подсудимый делал ремонт в своей квартире в ночное время, игнорируя законы о тишине.

33-летний сосед, пытавшийся бороться за сон и спокойствие для себя и других, пришел к Романову, желая мирно урегулировать вопрос. Однако подсудимый начал угрожать соседу убийством и нанес ножом удары в жизненно-важные органы, дожидаясь наступления смерти.

Предотвратить убийство помогли бдительные соседи. Они вмешались в борьбу и вызвали полицию и скорую помощь для раненого мужчины.

В ходе рассмотрения дела Романов вину не признал. Его ждут шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима и взыскание 150 тысяч рублей.

Днем раньше пьяный сосед по коммуналке на Васильевском острове избил пенсионера пистолетом.

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