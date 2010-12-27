Пьяный сосед по коммуналке избил пенсионера пистолетом

Пожилой мужчина получил многочисленные травмы головы.

Полиция Василеостровского района задержала петербуржца, избившего своего соседа по коммунальной квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

14 октября в районную полицию сообщили о скандале с пьяным мужчиной в коммунальной квартире на 21-й линии Васильевского острова. Днем позже из больницы позвонили с информацией о том, что ночью в учреждение привезли 70-летнего пенсионера с травмами головы.

Утром полицейские задержали у дома, где произошел конфликт, 29-летнего подозреваемого. Его изобличили в том, что 14 октября в той самой коммунальной квартире он избил рукояткой пневматического пистолета пожилого мужчину.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Тем временем, другой петербуржец оружия испугался: вот почему вор бросил украденный сейф.

Фото: Piter.TV