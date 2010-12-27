В Петербурге вор бросил украденный сейф, увидев его содержимое

В сейфе лежало гладкоствольное ружье Benelli Raffaello Elegant и патроны к нему.

Во вторник, 15 октября, в полицию Красногвардейского района обратился 48-летний мужчина и заявил об ограблении квартиры. Об этом сообщает ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).

Неизвестный проник в квартиру дома №33/1 по проспекту Косыгина и унес из нее сейф с гладкоствольным ружьем Benelli Raffaello Elegant и патронами к нему. Потерпевший оценил ущерб в 132 тысячи рублей.

Украденное нашли спустя несколько часов. Преступник решил вскрыть сейф прямо на черной лестнице этого же дома. Вероятно, он надеялся найти внутри деньги или ювелирные украшения. Наткнувшись на ружье с гравированным прикладом, грабитель бросил добычу в подъезде на 11 этаже и скрылся с места преступления.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Вора-домушника ищет полиция.

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Фото: Piter.TV